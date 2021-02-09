前年12月31日「831」事件4個月，一名少年在旺角警署附近派發「V煞」面具，一批防暴警察其後趕至並截查少年。少年驚慌下跑出馬路後被電單車撞倒。被撞少年拒絕送院，自行離開現場，而涉事電單車司機莊先生則受傷倒臥在地及後送院治理。莊事後指自己受傷，罪魁禍首是濫捕的警員，其後決定民事起訴警務處處長，討回公道，並在去年3月正式向法援署申請法援，並邀請到大律師撰寫支持的法律觀點，以英國有關案例支持是次申請。然而，法援署拖延了差不多一年，莊直到今年1月27日才收到信件拒絕有關申請，而拒絕理據竟然是不一定需要參考英國案例，有關決定完全顛倒了普通法邏輯，破壞法律精神，他為此今午到法援署上訴，要求賠償失去的收入、損毀電單車合共六位數的金額。

莊先生當年為外賣速遞員，以自僱形式用電單車送外賣。他指申請法援時請了大律師撰寫有關英國案例作參考，法援署以書面通知他拒絕申請前，曾親自致電予他解釋拒絕理由，「佢話大律師寫的案例，係警察直接令該名事主受傷，而不似我今次的事件，佢又話97回歸後，好多香港未有案例的案件，都不一定參考其他國家的案例，但我覺得係警察的行動導致我今次意外發生，所以決定上訴。」

他憶述2019年12月31日當日駕駛電單車開工，途經警署對開交通燈，當時是綠燈，馬路旁有多人等候過路，他駛經燈位時，突然有人從人群中衝出馬路，他收掣不及「炒車」，起身時已遭警察包圍，事後才知是警察從警署衝出追趕該名少年，少年受驚跑出馬路，導致意外。他當時眼、面及手受傷，現時大致康復。

「我覺得責任一定係警方的行為，佢行動前應要考慮公眾安全，在鬧市咁樣行好危險！」意外令他休息半年有多，莊指他屬自僱形式，並無勞保，公司只給他工作證明，「當時冇開工，周圍問人借錢，最後要等社署援助金才能抒困」。他現時要追討過去半年的薪金、痛苦賠償及電單車損毀的金額，合共六位數數字。

莊亦表示，法援署其中一個解釋是他的個案「追唔到幾多錢」，因而拒絕他的申請，莊重申不只是金錢問題，而是有政府部門失職導致市民受傷，他誓要追討責任。

協助莊先生的油尖旺區議員朱江瑋表示，法援署拖足大半年，極少民事索償「拖咁耐」，「最後竟然搵啲毫無說服力的理據駁斥大律師的法律觀點，我哋覺得存在政治審查，莊先生堅持討回公道，追討警務處長，涉及政府部門失職，法援署唔夠膽批出申請。」

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