港鐵傍晚6時17分表示，東鐵綫粉嶺站往紅磡方向，有一列12卡列車懷疑有故障，需要處理。東鐵綫服務受意外影響需要調整，大埔墟站來回上水站，維持15分鐘一班車。港鐵指工程人員正在處理，呼籲乘客為行程預留充裕時間，或考慮乘搭其他交通工具。

至6時27分，港鐵指出涉事列車可駛離粉嶺站，為審慎起見，車務控制中心安排該列車慢速駛往大埔墟站，以便離開主行車線。至傍晚6時30分，港鐵稱該列車已駛離主行車線，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

被問及是否故障是否與新信號系統有關，港鐵僅稱涉事列車稍後需要回廠作詳細檢查，以了解原因。

港鐵上周六（6日）開始使用新信號系統，惟已發生多宗故障。昨日系統啓用後首個工作天，中午時分一列新9卡車在旺角東站前往九龍塘站期間，因運作不暢順，需以慢速由九龍塘駛去沙田站，令列車服務一度受阻。

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