網上昨日流傳3張相片，看到一名男子懷疑駕駛電動滑板車，沿將軍澳隧道公路往九龍方向行駛。由相片可看到，該男子戴上深藍色頭盔，身穿深藍色外套及黑色長褲，背黃色斜揹袋，坐在懷疑經改裝的電動滑板車上在路中行駛，其他駕駛者看到都紛紛閃避。

相片上載引起網民熱議，批評他「罔顧法紀」、「唔要命丶害人害己」，亦有網民關注他有否繳付將軍澳隧道3元隧道費，「都唔知佢過隧道有冇畀錢」。

警方表示，留意到網上相片後，東九龍交通部主動調查事件，於昨日晚約10時半，在觀塘一單位拘捕該名30歲持護照的新西蘭男司機，涉嫌駕駛時沒有有效駕駛執照、駕駛未有登記及未領牌車輛及駕駛時沒有第三者風險保險。案件交由東九龍交通部跟進，他已獲准保釋候查，三月上旬報到。

據知男司機昨日下午2時許駛經將軍澳隧道收費亭時，因沒有繳付隧道費而被職員截停，職員抄下其個人資料後放行，但沒有因此事報案。

運輸署表示，所有電動單車及電動滑板皆屬電單車，不論大小及所用燃料類別，都必須按《道路交通條例》（第374章）規定登記及領牌才可於道路上行駛。在道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板是非法，即使該等車輛沒有啟動。初犯者可被判罰最高罰款5,000元及入獄3個月。」

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