「斷捨離」執屋概念由日本傳到不同國家，港人越來越認同收納有助家居整潔，「有時真係唔識處理廚房、客廳點樣執得好啲。」不過因為上門收納價錢不菲，故寧願上網自學，亦有市民認為收納屬專業知識，認同上門收納在港有市場。

「收納師係上屋企幫手整理啲衫同雜物，幫你斷捨離，抌嘢走。」徐小姐指，知道收納師與家務助理的分別，「鐘點（家務助理）剩係幫你抺下嘢。」不過她指因疫情不願有外人入屋，故不會聘請。

家庭主婦劉太近年對斷捨離略有認識，亦對收納學問有興趣，包括廚房或客廳，「收納都好重要，因為有小朋友，好多玩具唔知點分類，唔知幾時要抌啲乜嘢。」陳先生認為收納師比較專業，認為在港大有市場，「如果幫到人執屋都幾好，依家咁忙邊有時間執呀。」

雖然越來越多港人認同收納的好處，岑小姐卻因收納師上門4小時，收費1,500元而卻步，「好貴喎，請個工人每個月都係幾千蚊。」家庭主婦謝女士亦認同收納師收費過高，她指，會從網上學習收納技巧，「喺YouTube都可能搵到自學」。同樣靠上網自學的林小姐指，由於家居環境不大，平時亦有參考日本家庭主婦的收納技巧，故今年農曆新年前，會嘗試花一星期執拾，希望達到好的收納效果。

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