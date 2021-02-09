屯門紫田村一個2千呎倉庫，倉主發現其一隻兩個月大的雄性洛威拿狗狗「炭頭」在倉庫被人偷去，於是報警。警方翻查CCTV後拘捕兩人，涉嫌盜竊被扣查。「炭頭」事後被尋回，沒有受傷，已交回主人。

被捕兩名女子分別58歲及68歲，報稱家庭主婦及退休人士，據知兩人經常到處餵飼流浪貓狗，其中主婦為愛貓之人，養了很多貓，另一人則養了很多狗，被捕後有人承認不忍狗狗被困倉庫內，為牠福祉着想偷狗，將牠送到動物收留中心。

屯門警區重案組第一隊高級督察蔡翹暉表示，警方前日（7日）接獲狗主報案指其狗隻在紫田村一個倉庫被人偷去。警方翻查CCTV發現兩名可疑人士，在當日下午約3時到上址，趁狗主不察覺，用布遮蓋狗籠，合力搬走狗籠內的狗狗。

經調查後，警方昨日(周一)拘捕涉案兩人。據動物收留中心負責人稱，有人將狗狗送到收留中心，聲稱是流浪狗，要求負責人接收。

據了解，狗主也是一名愛狗之人，約兩星期前以25,000元購買「炭頭」，將牠放在約2千呎倉庫內飼養，而倉庫則商住兩用，狗主居於倉庫，平日離開時才將牠放入狗籠，當發現愛狗失蹤後，曾重酬2萬元尋犬。

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