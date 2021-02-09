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今日（9日）是年廿八，政府連續封區強檢已踏入第10日。晚上7時政府刊憲，正式將土瓜灣落山道僑裕大樓及僑發大廈禁足強檢。其實早在傍晚6時左右未正式刊憲時間，已有一輛警車停泊在旭日街落山道交界，不准車輛駛入兩座大廈對開一段落山道，而附近停泊車輛也已經驅趕離開。至晚上7時正式刊憲一刻，陸續有多部警車殺到，拉起封鎖線將旭日街及土瓜灣道之間整段落山道封閉。

翻查資料，截至昨日（8日），僑裕大樓及僑發大廈兩座大廈過去兩星期是完全沒有確診個案，而今日疫情記者會上的強制檢測大廈名單內，也不見兩座大廈名稱。故初時消息傳出時，未知是因何原因封區強檢。直至刊憲後，政府才在新聞稿表示，兩座大廈污水樣本檢測曾經呈現陽性，經評估樓宇狀況及可能感染風險後，為審慎起見，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

現場所見，封區一刻範圍內仍有不少商舖繼續營業，例如地產舖、點心舖等仍然燈火通明，未知裏面被困人士是否在舖內需要過夜。至於未有列入封區強檢的對面街一列大廈，也受封區影響，全部已拉閘提早收工。

政府新聞稿指，所有封鎖區內人士，須在明日凌晨兩時前，留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別人士完成檢測，結果大致確定下方可離開。政府目標是在明日（10日）上午約7時30分左右完成此行動。有關目標時間與此前多次同類封區比較，推遲了30分鐘。

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