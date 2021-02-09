警方有組織罪案及三合會調查科（O記）昨日分別拘捕兩名男子，涉嫌串謀製造炸藥、管有槍械及管有攻擊性武器。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指，警方根據情報，昨日中午於粉嶺一個私人單位拘捕一名62歲男子。該名男子為屋主，離開單位時手持一個手提行李篋，屋內亦有一個紅白藍尼龍袋。行李篋內裝有23.5公斤爆炸品原料，包括硝酸鉀、硫磺、懷疑鎂粉、炮仗，以及俗稱「滴滴金」的煙花。而篋內亦有3個引爆煙花的遙控、2個電池、1個電子磅，及1條USB線，警方指明顯與製造炸藥有關。

另外，紅白藍尼龍袋則裝有防具，包括300個防毒面具濾芯、頭盔及護甲。警方又於單位內又搜出大量弓箭、2枝電槍、8支伸縮棍、4部對講機、3部手提電話及1部平版電腦。另外亦有大批護甲及附有政治口號的單張。

同日一名42歲男子被捕，警方於其3個單位搜出防毒面具、頭盔及護甲。3個單位分別位於柴灣、沙田及上環，相信用作存倉、居住及工作。

警方未有透露兩名被捕人的刑事背景，但指兩人有一定聯繫，不排除有更多人被捕。此外警方推斷，爆炸品原料數量龐大，混合後有可能會造成嚴重傷亡。警方表示，1月已接獲情報，指有人計劃於農曆新年前向本地激進分子提供材料，意圖令「血腥抗爭」東山再起，衝擊法治、經濟及民生。

警方行動中亦撿獲政治口號物件，被問到至會否將案件交由國安處跟進，警方回應稱暫時交由有組織罪案及三合會調查科調查。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！