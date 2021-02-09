再有大陸製造的「尿袋」發生爆炸事件，本地品牌XPower於大陸生產的外置充電器，3年內發生兩次自爆着火事件，上周三（3日）晚上七時許，居住於屯門的梁小姐當時正與父親在客廳，其XPower「尿袋」則在睡房寫字檯進行充電，二人突然聽到房間傳出大聲響，跑入房中發現尿袋已着火燒燶，火舌高約一米，更波及附近少量雜物，梁父大驚下隨即用三大桶水始將火撲熄，由於沒有受傷，並沒有報警，但梁氏有感「尿袋」質量有問題，已去信海關投訴，並呼籲使用相關品牌市民要小心，梁父猶有餘悸道：「無諗過充電器好似炸彈一樣！」

發生自爆着火的「尿袋」型號為XPower LP10 18W PD & QC Power Bank，現時在官網已經沒有發售，梁小姐向《蘋果》展示「尿袋」焦黑的殘骸時，無奈地表示，該「尿袋」於2019年7月初，透過XPower的「電池回收試驗計劃」，用舊電池加99元，在位於深水埗黃金電腦商場的回收點換購，使用至自爆着火超過一年，一直相安無事，無法想像會出現突發情況，「係冇諗過，信個牌子先啦，然後現在咁樣，係真係突發，因為好多電用超過一年都冇事，得佢係咁樣…梗係好驚，驚個火勢越來越大。」

梁小姐續稱，一向正常使用該「尿袋」，包括使用原裝的插頭，而接駁的USB線則使用耳機附送的線，一般需時大約5小時才能將「尿袋」充滿電，事發當日「尿袋」應充電約八、九小時，雖然今次並沒有造成人命傷亡，僅部份財物損失，如寫字枱面被燒黑、附近部份雜物及防潮箱被燒熔，但她希望生產商能正視事件，特別是和她一樣透過「 電池回收試驗計劃」購入同型號「尿袋」市民要小心，「 希望佢（生產商）留意呢啲事，真係唔知佢會幾時發生，都唔知係咩問題，希望佢哋研究吓。」

XPower由2018年至今，合共推3期「電池回收試驗計劃」，該公司在fb還以「XPower安全可靠，值得信賴」口號作宣傳，鼓勵市民以舊電池加錢更換新「尿袋」，過去3期所換購的型號均有不同，梁小姐屬第二期計劃參與者，但在《蘋果》追問下發現，梁小姐表示所換購之XPower LP10 「尿袋」並沒有原裝盒，「唔係原裝盒，一嚿電出面包裝係白色盒，即完全字都冇。」換言之包裝盒上並沒有印上任何安全使用指引，到底換購之尿袋是否原裝行貨或屬次貨，則無從稽考。

翻查資料，XPower旗下與梁子姐不同型號的「尿袋」，曾於2018年7月18日，在屯門富泰邨一單位發生自燃事件，「尿袋」發出「咇」一聲後3秒瞬間噴出火球，事主吳先生在救火時右手姆指被火灼傷，棉被被燒毀，床褥亦留下一個大洞。

對於3年內再發生「尿袋」自燃事件，《蘋果》6日前已向XPower查詢，但至今一直未獲回覆。

事後梁小姐一家認為事態嚴重，亦曾去信海關，希望當局能跟進事件，海關回應稱海關正跟進所查詢事件，指出一般在香港供應供私人使用的消費品，包括外置充電器，其産品安全受《消費品安全條例》所規管。根據該條例的規定，所有在香港供應的消費品，都必須符合 「一般安全規定」，即消費品的製造商、進口商及供應商有責任確保有關消費品達到合理的安全程度。

根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪最高可被罰款50萬元及監禁兩年。

海關會不時就各類消費品進行巡查和安全測試，以確保在本港供應的消費品符合一般安全規定。

市民如有懷疑不安全消費品的資料，可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。

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