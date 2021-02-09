2019年11月13日，中環上班一族在中午時分發起「和你Lunch」行動，抗議警方於中大圍城事件中的濫暴手法，最後釀成激烈警民衝突。事隔超過一年，警方港島總區重案組今日在全港各區拘捕並檢控7男2女，下周四（18日）提堂。

警方指，港島總區重案組當日事發後接手案件，經進一步調查及徵詢法律意見後，今日上午約7時在全港多區拘捕7名本地男子及2名本地女子，年齡介乎20至39歲。

控罪方面，其中7名被捕人已各被控以一項「非法集結」罪，當中3人同時被控以一項「刑事毀壞」罪或「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪；另外2名被捕人則被控以一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，案件將於2月18日下午在東區裁判法院提堂。

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