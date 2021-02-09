政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。政府昨日刊憲公佈有9棟大廈被列入強制檢測，其中北角東發大廈C座居民上月底已被強檢，但政府認為病毒潛伏期有機會較長，因此大廈居民須進行第二次檢測。

政府今日在北角東發大廈、慈雲山慈正邨、荃灣象山邨、屯門兆康苑及元朗水邊圍邨增設流動採樣站，向居民提供檢測服務。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

其中在被列入強檢的慈雲山慈正邨正和樓，流動採樣站設在正和樓地下對開空地，以樓層高、中、低，劃分成三條輪候隊伍，下午有約30名居民排隊輪候做檢測，大廈亦貼出相關通告。

有居民表示今早才知道要接受強制檢測，但因為並非突撃封樓已感幸運，又指採樣時間只需數分鐘，所以未有感到太大不便。街坊劉女士稱：「都會驚（封樓），個個都要搵食，搭𨋢嗰時個個都話好彩冇封。」訪問期間，亦聽到有居民大鬧，表示對強制檢測安排不滿。

慈雲山去年數度成疫區，不少居民早而有檢測經驗，居民麥先生表示自己做過3次檢測，雖習以為常但仍擔心疫情：「唔擔心就假嘅，但擔心都冇用。」不過今早一接到強檢消息，也立即買添置餸菜，作好準備。他指大廈生情況一般，偶爾有人隨處拋垃圾，加上今次有確診者出現，因此自己會加強防疫措施，避免連累家人。他強調：「一個有事，就全家有事！」而問到污水渠管傳染問題，麥先生表示未有憂慮，他謂公屋租客不能擅自改裝喉管，與私樓喉管改裝狀況不同，認為風險會較低。

而北角東發大廈的檢樣站，就設於一條窄巷之中，非常擠迫。居民向記者表示已做兩次檢測，大部份人完成檢測後，每人也手持兩盒口罩，另外對今次措施未有太大不滿。唯居民黃小姐就認為再次強檢擾民：「好唔方便囉！」

根據強制檢測公告，（一）任何在二○二一年一月二十六日至二月八日期間曾身處任何「新增一宗或以上確診個案的大廈」超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二○二一年二月十日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年二月六日至二月八日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（二）任何在二○二一年一月二十六日至二月八日期間曾身處 「第二次檢測的大廈」超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二○二一年二月十日或之前接受檢測。

昨日被納入強制檢測公告的大廈名單：

A.新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港新界荃灣象山邨西路象山邨秀山樓

2.香港新界屯門豐安街2號翠寧花園6座

3.香港新界屯門兆康路2-22號兆康苑兆新閣

4.香港新界元朗媽廟路17號水邊圍邨山水樓

5.香港九龍黃大仙慈雲山道80號慈正邨正和樓

6.香港九龍黃大仙正德街103號黃大仙下(二)邨龍輝樓

7.香港中西區地利根德里1A號世紀大廈2座

8.香港筲箕灣柴灣道42號筲箕灣官立中學

B.屬第二次檢測的大廈

1.香港北角錦屏街37-43A號東發大廈C座

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