油尖警區就尖沙嘴兩宗盜竊紅酒及名牌袋案拘捕4人，瓦解一個活躍區內的盜竊集團；此外，拘捕一名16歲少年及15歲少女，少年涉嫌任中介安排援交騙財，兩人涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

油尖警區刑事調查隊第三隊督察莊德謙表示，今年1月上旬，油尖警區接報尖沙嘴一間專賣貴價洋酒店舖，一支價值14萬元紅酒不翼而飛。警方翻查大量CCTV片段，發現3名男子 先後進入店內，兩名同黨聲東擊西引開店員注意，另一人則趁機偷走紅酒。之後有人利用社交媒體，以4分3價錢即約10.5萬放售賊贓。

事後警方進行埋伏，於1月7日傍晚在油麻地拘捕涉案3人，包括負責聲東擊西的兩名57歲及 46歲男子，以及一名負責銷贓的29歲女子，並起回案中的紅酒。

警方調查發現，該犯罪集團另涉去年9月12日一宗盜竊案，尖沙嘴一間賣二手名牌袋店舖，被捕一男一女同樣以聲東擊西手法，偷取一個3.8萬元名牌手袋。

其後警方鎖定集團幕後主腦，昨午在旺角一間賓館拘捕一名42歲男子，他涉嫌落手偷紅酒。被捕3男1女涉嫌「串謀盜竊」及「處理贓物」，稍後被落案起訴。 4人均報稱無業，該犯罪集團活躍區內至少半年，警方相信已瓦解該集團。

另外，油尖警區刑事調查隊第四隊督察陳世章交代一宗安排援交騙局案件，拘捕一名16歲少年及一名15歲少女。

本月4日晚上，999接獲匿名人士報案指，尖沙嘴柯士甸路一間時租酒店，有一名女子被非法禁錮。警員到場發現一名28歲男子及一名15歲少女在房間內，初步調查有未成年少女進行援交，遂將兩男女帶返警署調查。

經進一步調查後，該名28歲男子為受害人，他在當晚較早時在社交媒體援交討論區結織一名自稱可安排援交服務的中介人，經商討價錢後，中介人約同受害人到上述時鐘酒店見面。當晚約11時，一名16至18歲少女，陪同該名15歲被捕少女到場，受害人將1.9萬元交予中介少女後，與15歲少女登記進入房間。

被捕少女以不同藉口拖延時間，相信她是等候同伴報警求助，待警員到場時伺機逃走，她最終涉嫌「以欺騙手段取得財產」被警方拘捕。警方相信有犯罪集團利用社交媒體，並以少女援交作招徠，以不同手法及藉口騙財，其後鎖定一名相信與本案有關的16歲青年，昨午在油塘一公屋單位內將他拘捕，懷疑他擔任中介安排援交騙局。

兩名被捕男女為中學同學，就讀中三，因疫情停學，相信有人約4至5個月前開始利用社交平台聲稱可安排援交藉此行騙。

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