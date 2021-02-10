警方國安處今年1月6日出動千名警員，拘捕53名民主派人士，指控他們組織、策劃及參與去年7月的立法會民主派初選，以進入議會否決《財政預算案》為手段，迫令特首下台，癱瘓政府運作，涉嫌顛覆國家政權。涉案被捕的初選協調人區諾軒及身兼民主黨成員的民主動力召集人趙家賢，下午到北角警署報到。

其中區諾軒於下午2時05分現身北角警署，他沒有停下腳步接受訪問，逕自按門鈴進入報案室。

警方當日首次引用港版國安法中的第22條（3）款，即阻撓政府履行職能的條文，派出1,000名警員在全港各區上門大舉搜捕53名民主派人士，指控他們涉嫌顛覆國家政權。被捕者包括法律學者戴耀廷、負責協調初選的民主動力召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟和司庫、美籍律師關尚義，以及初選協調人區諾軒等六人，被指具組織及策劃角色；其餘47人是參與者，分別為多名民主派立法會前議員及現任區議員等，正被還柙的快必譚得志及服刑的黃之鋒亦在獄中受查。

警方當日早上亦分別到包括《蘋果》、《立場》等多間傳媒辦公室，放下要求索取資料的法庭手令，要求負責人交出相關文件，警員未有進入辦公室搜查。國家安全處高級警司李桂華事後承認向4間傳媒機構送達由高等法院發出物料提交令，要求他們交出與涉案人士有關的交易資料，聲稱當中無涉及採訪資料，並重申只視相關傳媒機構為證人。

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