警方拘捕3名男子涉嫌騙取個人資料申請借貸。

商業罪案調查科高級督察莊子承交代案情稱，由2020年1月至10月，警方接獲多名受害人舉報，指在網上社交平台的求職貼文找工作，其間有自稱做滙款生意的人僱用受害人，表示只要協助滙款一定數目的金額便會得到報酬。傾談間雙方不會見面，只是透過短訊向受害人索取個人資料，包括身份證、入息證明及銀行戶口等。

其實騙徒利用有關資料，假扮受害人向銀行借錢，當受害人收到銀行寄出的貸款資料時，誤以為是滙款，並根據騙徒指示將款項轉賬到指定銀行戶口，或以現金交予假扮律師樓職員的騙徒。受害人一般在數星期後收到銀行的貸款文件，這時候才知道是貸款而非滙款，騙徒已經不知所終。換言之他們不單沒有收到所述的酬勞，甚至要孭上債項。

莊子承續稱，行騙集團運作約1年，估計渉及32宗騙案，受害人有10男22女（18歲至57歲），款項由26,000萬至100萬不等，合共600萬元。單一最大宗，涉款100萬元，受害人是35歲男子，騙徒扮他向兩間銀行申請52萬及48萬元貸款。

警方於昨日展開拘捕行動，當場拘捕一名23歲男子，當時他正假扮律師行職員，向一名19歲少女收取37,000元滙款。同時，警方又在馬鞍山及大角嘴兩個單位拘捕兩名24歲及25歲男子，他們負責分配工作及假扮律師樓職員向受害人收款。行動中撿獲逾7萬元現金。

商業罪案調查科高級督察張文翰補充，求職騙案有上升趨勢，2019年175宗上升至2020年的332宗，幅度達9成，涉及款項由1,450萬元上升4成至2千萬元。他提醒市民求職時要小心，見到「毋須工作經驗」、「毋須特別技能」等字眼更是要份外留意，「要知道係無咁着數嘅」；另外不須面試，卻又索取大量個人資料，例如身份證號碼、入息證明等，好大可能是騙局；如受僱期間，對方要求你申請貸款，購買貴重物品或繳交手續費，也要停一停，若懷疑受騙，要致電警方24小時防騙易熱線18222。

警方指「串謀詐騙」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。

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