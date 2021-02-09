政府繼續封區禁足強制檢測，昨日封土瓜灣兩幢大廈，包括土瓜落山道86-94H僑裕大廈及落山道96-106J僑發大廈，兩廈過去兩星期沒有確診個案，但因大廈污水樣本呈陽性，政府表示經評估樓宇狀況及可能感染風險後，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。目標是在（10日）上午約7時30分左右完成此行動。有關目標時間與此前多次同類封區比較，推遲了30分鐘。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，港府首次僅憑污水樣本結果封區，而封鎖範圍僅兩幢大廈，居民數量及範圍太小，對阻止疫情傳播並無作用。梁子超解釋，病毒可於污水中殘留達兩個月，若驗出污水有病毒，有關病人極可能已過傳播期。

他認為，政府連日封區僅限於一、兩幢大廈，總居民數量僅佔全港三百分之一，「咁剩低嘅299呢？當佢哋無到？」。梁子超建議，政府應擴大強檢範圍，代替封區，「封又封唔到咁多，應該每區用2、3日時間檢測」。

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