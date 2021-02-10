機管局上周六宣佈，前往三跑地盤船隻的所有人員，必須出示身份證及於14天內發出的病毒檢測陰性結果短訊證明。昨日被工人形容輪流印落數百人手，恐有感染風險的印章措施，今天照常使用，仍舊是幾個印仔蓋過數百的手，未有作出改善措施。

機管局回覆查詢，指周二（9日）有20名工人因無法出示有效陰性證明未能進入工地。然而就印章衛生問題，機管局沒有正面回應，僅指機管局會繼續監管承辦商措施，以保持工地環境衞生。

在荃灣西碼頭上船的工人約400人，上船前均如昨日一樣，要核實檢測結果及身份證，再在手背打上印仔作識別，然後排隊落船，落船時會檢查印仔。工友陳先生表示，去指定中心接受免費檢測，流程簡單幾方便，「自已會做好防疫措施，無辦法，因為要搵食！」

另一工友陳生先指，今天流程與昨日一樣，流程不算麻煩，但要捉緊措施不能放鬆，否則一旦爆疫會牽連好大，三跑地盤內有樽仔派發工人檢測之用，幾天後便有結果，為了搵食都冇辦法。

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