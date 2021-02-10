東區民政事務處聯同民政事務總署牌照事務處、東區警區和醫療輔助隊今日在鰂魚涌一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動中政府共檢查了超過110名居民的檢測報告，其中25名人士違反強制檢測公告，遭罰款5,000元或發出強制檢測令。

今早約6時45分起，鰂魚涌英皇道995號寶利大廈的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動於今早9時結束，行動中政府共檢查了超過110名居民的檢測報告，其中25名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截2019冠狀病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

政府表示會繼續嚴格執法，所有應受檢人士須遵從強制檢測公告。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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