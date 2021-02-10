孕婦劉女士早前在土瓜灣疑因警暴早產，事件引起全城公憤。劉女士今早在區議員陪同下，前往警總投訴4項警員懷疑不當行為，包括警員對她人身攻擊、態度惡劣、刻意拖延召救護車時間，以及把她拖行、抽起再掉在地上等暴力舉動。警方目前已為她錄初步口供「開file」，稍後會再要求她到警署錄詳細口供。他投訴完離開警總後，馬不停蹄又前往醫院探望愛兒，其間再講述自己心路歷程，

「不過好多人話投訴嚟都嘥氣，話佢哋會偏幫。」劉女士自言對投訴不感樂觀，預料警方調查不會達到公開公正，亦估計調查需時極長。不過她強調，只要有討回公道的辦法，也要一試。「我希望自己會係例外。佢哋處理事唔應該係咁樣！」

離開警總，劉女士立即到醫院探望兒子。每次到深切治療部探望兒子，都會觸動劉女士的情緒，一談起就滿眶淚水，隔着氧氣箱望瘦弱嬰兒，劉女士只能用「崩潰」兩字形容心情：「呢幾日佢係咁嘔奶，一掂佢就氣促，搞到氧氣箱係咁着燈，我都唔敢再掂佢。」

劉女士提到，數天前一個夜晚突然接獲院方致電，指她的兒子發38度高燒。醫生生怕嬰兒患上腦膜炎，遂作脊椎穿刺檢查，但對一個早產嬰兒而言，這項可不是普通檢查。她接到消息後輾轉反側、整夜失眠，哽咽道：「佢之後可能會行唔到，咁細個bb要打一針……」

現時，愛兒靠氧氣箱呼吸、靠餵食管進食，體重輕得只有1.63公斤。「佢插住條管好唔舒服，係咁用手整開條管，塊面又紅哂，好辛苦。」眼見兒子難受，自己卻束手無策，滿身無力感，令她深明何謂切膚之痛，至今難以釋懷。

直至劉女士憶起一次與兒子的互動，眉頭才頓時稍稍鬆開：「有次佢擘大眼5分鐘，嗰次係我第一次同佢有溝通，已經好開心。」每星期僅有3次30分鐘的探望機會，作為人母的劉女士自然不會錯過，惟她需要每一星期自掏腰包做武肺檢測，才能進出ICU；再加上劉女士生育時大量出血，至今尚未調理休養好，經常滿身疼痛。然而面對諸多不便，為了愛子，她決定咬緊牙關強忍下去：「唔探我仲辛苦！」

距離兒子足月尚有近兩個月，這段時間對劉女士而言份外漫長。然而兒子足月後身體能否轉好，回到家中健康成長，至今仍是個問號。訪問尾聲，劉女士特別感謝主理醫生，形容若非有對方專業意見，情況或更加嚴重：「好彩佢23號都叫我留低，如果唔係，呀b冇氧氣箱，我又大量出血，真係一屍兩命。」

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