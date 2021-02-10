警方國安處今年1月6日動員千警，以涉嫌顛覆國家政權罪名，大搜捕53名組織或參與去年7月民主派初選的人士，當中包括當初參加新界東初選、今日生日的獨立人士鄒家成。然而，正當各名被捕民主派陸續准續保之際，鄒家成下午5時左右在facebook發帖，指自己「被加控一項暴動罪」，涉嫌參與2019年七一佔領立法會事件，於青衣警署被扣留。

至傍晚6時40分警方表示，就佔領立法會事件，今日下午在青衣區拘捕一名24歲姓鄒本地男子涉嫌暴動。警方未有提及鄒家成遭落案檢控，並稱鄒現正被扣留調查，未知鄒能否於農曆新年之前保釋離開警署。

鄒家成今日24歲生日，他於今日凌晨在社交平台中貼上與朋友慶生的照片，稱生日願望除了希望香港人能夠平平安安，早日渡過白色恐怖時代之外，也祈求50多位民主派可一同平安步出警署，惜事與願違。另外，鄒家成曾在上周二發表文章，題為《致準備入獄的同伴：入獄前的To Do List》，文章裏提到自己已不知不覺間進行入獄前準備，例如處理過去耿耿於懷的一些事情、準備書籍表以決定如何利用時間增值自己等等。他強調，「離慾」是關鍵所在，寄語準備入獄的手足們「願我們，步入監倉之時，能夠豪放地放下一切執著」。

翻查資料，2019年七一佔領立法會事件事發後，至今已有至少拘捕16人，當中有11人被控暴動，包括城大編委記者黃家豪、羅樂生、何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、《熱血時報》記者馬啟聰、藝人王宗堯、沈鏡樂、民間集會團隊發言人劉頴匡、吳志勇。另外市民范俊文亦因進入立法會會議廳被票控。

案件於去年12月聆訊，其中9人包括王宗堯均不認罪，其餘人士則需索取法律意見。控方申請將所有案件合併，但法官認為被告爭議點或指控各有不同，部份案件或須分拆，將案件押後至今年3月26日處理分案事宜。

鄒家成的團隊成員、中大學生會前會長區倬僖批評當局是對鄒家成本人、以及19年發生的事進行政治清算。區倬僖接受《蘋果》訪問時表示，今次鄒家成被捕有雙重意思，一方面是政權對鄒的政治清算，報復他在初選以及協助12港人送中事件上與政權對着幹：「講咗政權唔啱聽嘅說話，做咗政權唔想佢做嘅事，（政權）搵返件19年發生嘅事，報復番鄒家成本人」。

他也認為，事件反映政權對2019年參與社運青年的清算從未停止，相信政權以及香港警察會用盡方式，將他們眼中的涉事者緝拿歸案。區指，正聯絡律師到警署提供協助，暫時未有進一步資訊。

另外，前立法會議員朱凱廸認為，53位參與民主派初選中，只有鄒家成被加控暴動罪，而且涉及接近兩年前發生的事，相信並非偶然的決定，反映鄒家成為了政權重點針對和打擊的目標。

朱凱廸估計，鄒在過去半年高調協助12人送中案，以目前「高調人要被打擊」的政治邏輯，不難推論鄒會被政權針對。同樣有份協助12港人案的朱凱廸亦表示，難以判斷自己的政治處境，指國安法下以言入罪，「可能佢（政權）未諗到，如果要用12港人去加控罪（畀我），未諗到所以未做啫」。

去年8月，12名港人涉嫌偷渡到台灣，中途被內地海警截獲，12港人被扣留在深圳，鄒家成雖然沒有議員身份在身，但由去年8月開始，他便主力協助12港人家屬，希望能為他們爭取委託自己的律師代表12港人，其後爭取家屬聽審、探監等。

鄒家成曾參與2019年的區議會選舉，在沙田大圍區出戰，不過，最終未能獲勝。該區由民主黨的吳定霖勝出。鄒家成其後在去年參加民主派新界東初選，得票第五高勝出。

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