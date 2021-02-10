一名孕婦早前在土瓜灣疑受警暴而早產，事件引起全城熱議。事主劉女士今日由民主黨區議員黎廣偉及鄒穎恒陪同下，到灣仔警察總部正式投訴警方，要求警方還原真相，並還自己公道。對於警務署署長鄧炳強早前在回應事件時，否認涉事警務人員犯錯及使用不必要武力，劉女士對鄧「未審先判」的言論表示不滿，更質疑他「作故仔」。

今日（10/2)劉女士與兩名區議員於警總前開記者會，交代投訴行動及嬰兒身體狀況。劉女士表示，難以感受警務署署長鄧炳強慰問的真誠，並不滿他否認涉事警務人員犯錯，以及指警員施以「最低武力」的說法。另外劉女士又質疑，自己今日才正式向警方投訴，但上月底鄧炳強卻指已接獲投訴，對警方所指的「投訴人」大感不解，有「作故仔」之嫌。

記者會期間，劉女士數度哽咽，指兒子現時情況反覆，故仍非常憂慮。「之前醫院話佢有好轉，抆咗喉畀佢自己呼吸，但而家情況唔好又要再插喉......」劉女士一談到兒子便聲淚俱下，並表示希望今次正式投訴可為自己和兒子帶來公道，還大家清白，「希望可以公平、公正、公開調查，令我無罪」。劉女士表示會投訴警員態度惡劣、濫用職權、疏忽職守及行為不當。

區議員黎廣偉形容事件「人神共憤」，並批評事件中的警方是以「最低智力」執行職務。「唔係話佢哋無腦，而係被情緒主導，未有客觀嘅判斷。」他批評事件中的警員表現欠佳，是濫用職權及疏忽職守。

黎續指，警方應向劉女士作正式道歉。若今次投訴不獲警方接納，或最終未獲公正安排，未來將會作法律行動，盡力為劉女士爭取公道。

事發今年1月20日，懷孕7個多月的劉女士於土爪灣被無理截查，其間遭辱罵「死肥婆」，更被反鎖拖行。期後警方以「阻差辦公」罪名把她拘捕，3日後她大量出血早產。

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