政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。政府昨晚刊憲，新增8棟大廈納入強制檢測，當中6棟為新增一宗或以上確診個案的大廈，另外2棟為污水樣本檢測呈陽性的大廈。

政府今日在石硤尾邨及天水圍天恩邨增設流動採樣站。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間，可按入連結查詢。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

土瓜灣東興大樓及美景樓第1期，同樣因為污水樣本檢測呈陽性而被納入最新強檢名單。這兩幢大廈，與昨日封區「禁足」的僑裕大廈和僑發大廈「打對面」，只相隔一條落山道。部份東興大樓和美景樓的街坊對強檢感到麻煩，但都不太擔心受感染。

今早兩幢大廈大堂管理處的當眼處，已貼出相關的強制檢測公告，不少街坊經過時駐足細看。東興大樓的莊先生說：「檢測完無問題都可以出入喇，咁都可以理解嘅。」

不過另一位居民方先生認為好麻煩：「係煩囉，政府真係好煩，僑發嗰邊做咗都搵唔到有人中。」

旁邊美景樓1期同樣因污水樣本檢測呈陽性被納入強檢名單。居民呂先生認為「要做都要做，安全啲，唔方便有少少，為大家着想都冇所謂啦」。居民鍾先生亦認為強檢「麻煩啲啦」，對於會否憂慮封區則表示「冇話擔唔擔心」。

強制檢測公告列明，任何在2021年1月27日至2月9日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年2月11日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年2月7日至2月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨日被納入強制檢測公告的大廈名單

A.新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港九龍深水埗偉智街12號石硤尾邨美映樓

2.香港九龍觀塘牛頭角道189號牛頭角上邨(第二及三期)常興樓

3.香港九龍紅磡海逸道8號海逸豪園1期綠庭軒1座

4.香港九龍觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓

5.香港新界元朗南邊圍一里1號

6.香港新界天水圍天瑞路天恩邨恩慈樓

B.污水樣本檢測呈陽性的大廈

1.香港九龍土瓜灣落山道21-39P號/美景街2-28號美景樓第1期

2.香港九龍土瓜灣土瓜灣道249-259號/美景街1-7號/落山道15-19號東興大樓

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