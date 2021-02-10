還有兩天就是農曆新年，但有地盤判頭遭拖欠3千萬工程費，恐無錢過年。被爆出拖數的竟是曾連續三年膺中國首富的阿里巴巴（09988）創辦人馬雲，他於2015年以天價15億元購入的山頂白加道22號「行宮」即將竣工，惟工程費卻拖欠半年未找數，約30名地盤工及判頭連日上門拉橫額追討，更苦訴：「二判話今年一定冇糧出！」

記者：劉漢權 盧藹雯

疑因一句「中國金融基本上沒有系統」出事的馬雲，據知已神隱3個月未有公開露面，就連其製作的真人騷電視節目「Africa’s Business Heroes」（《非洲商業英雄》），作為評審的他竟缺席，其行蹤引起外界關注。

壞消息不斷的馬雲，近日再添一宗拖數指控！其位於山頂白加道22號獨立屋，自2019年8月動工擬重建一幢4層高洋房，總樓面面積達12,680方呎，至今即將完工，已進入「驗樓」階段，惟該項由「保華建業」承建的工程，被指拖欠逾3,000萬工程費，當中包括建築材料費及工人的薪金。

「上個星期我哋嚟過，保華出嚟調停，講到一定要我哋有錢過年，今日（本周二）已經年廿八，大佬，錢呢？」一名判頭超哥怒斥作為大判的「保華」不理工人死活，由去年8月拖糧半年，令數十工人陷於「冇錢過年」的困局，故一眾工人及判頭分別於上周二（2日）及昨日（9日），手持橫額到地盤外抗議。

據超哥所知，「保華」於上月底曾向二判開出一張250萬元的支票，再分給三判十多名判頭，每人僅分得約25萬元，卻只夠支付工人約一個月薪金。有良心判頭為免工人「冇錢開飯」，幾個月來一直墊支人工，但至今已「墊無可墊」，「墊晒啲錢而家輪到自己冇錢開飯囉！」單是超哥已被拖數近100萬元。

雖然「保華」上周曾向二判「拍心口」保證找數，好讓判頭和工人有錢過年，惟對方一直以「未對齊文件」為由拒發工程費，遂眾人於「年廿八」再上門追討，並拉起橫額「大判半年無糧出 工人等死」、「卑鄙奸商 還我血汗錢」。其中一名管工陳先生稱，日前收到二判消息，「今年過年一定冇糧出」，擔心不已：「今日出張支票畀我，我都可以過年前過到數，而家乜都冇。」

《蘋果》就拖欠工程費一事向「保華建業」查詢，並透過阿里巴巴向馬雲了解，惟截稿前未獲回覆。翻查資料，該位於山頂白加道22號的獨立屋，前身為比利時領事官邸，2002年由電訊盈科前副主席袁天凡與妻子、前恒生銀行副董事長兼行政總裁李慧敏以1.6億元購入，並以離岸公司ALATINI GROUP LIMITED名義持有，有指其後以「賣殼」方式售予馬雲，洽購價逾15億元，貴絕全港。

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