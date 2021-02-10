本港武漢肺炎疫情放緩，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，太和邨愛和樓今日新增3宗確診，增至4戶共5人染疫，其中3個單位同在14樓，由於擔心環境污染致橫向播毒，14樓全層須撤離。

據當區區議員陳蔚嘉在fb表示，多名警員自下午4時左右已在愛和樓對開設置帳篷及長枱作撤離的部署，身穿全套保護袍的衞生署人員亦在場協助，為住戶進行問卷調查。她向《蘋果》表示，14樓大約有28名住戶，當中以長者及長期病患人士為主，自晚上7時左右，居民開始陸續撤離，登上小巴前往竹篙灣檢疫中心進行隔離。

記者現場所見，大埔警區指揮官祁樂堯在場指揮行動，大約30名身穿保護袍的人員在愛和樓大堂對開安排撤離工作，其間有一家四口帶同行李篋離開愛和樓，另有長者需要人員協助登上小巴離開。一名獨居於14樓、患有長期病患的老婦曾擔心入住檢疫中心後「唔夠藥食」而求助區議員，最後她表示不適，需在女兒的陪同下登上救護車送院檢查，其餘樓層的住戶可自由進出愛和樓。

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