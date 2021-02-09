一股達強風程強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。此外，一道雨帶正影響廣東沿岸地區。

強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

在上午4時30分的過去一小時，橫瀾島、長洲及天星碼頭分別錄得的最高持續風速為每小時63、57及42公里，最高陣風分別為每小時69、81及70公里。

本港地區今日天氣預測：多雲，間中有雨。早上雨勢較為頻密。日間氣溫徘徊在17度左右，天氣稍涼，稍後雨勢減弱。初時吹清勁至強風程度東風，高地間中吹烈風，漸轉吹和緩偏北風。

展望:除夕天色好轉，早上清涼。農曆新年假期部分時間有陽光，日間溫暖。

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