香港人抗疫一年，由鼠年捱到牛年，失業率更創出16年新高達6.6%，近25萬人失業，基層家庭由去年撲口罩，到今年愁生計，不少家庭經濟支柱失業一段長時間，當中有夫妻失業及開工不足，要四圍撲免費食物；有妻兒返內地避疫，丈夫獨留在港過年；亦有母子分隔中港兩地，不能團圓；更有居於天台非法僭建屋的住戶，新年期間被迫遷。他們同慨嘆，今年是人生中最難過的農曆新年。

記者：林熊 徐雲庭

在地盤做雜工近五年的40歲阿符，去年7月起開工不足，「好景時一個月都搵到萬八蚊左右，上個月開工11日，一日800蚊，今個月仲未有工開。」與妻子及兩名子女，租住山東街唐五樓一個100多呎劏房，每月租金5,800元，一家四口每月生活基本開支約20,000元，平時亦需靠妻子兼職月入約5,000多元幫補。

惟原本做兼職廚房雜工的妻子阿霞，去年初，餐廳東主因限聚令影響生意，解僱全部兼職，一家經濟情況即時捉襟見肘。她說：「業主剩係肯減200蚊租，依家靠個仔做兼職嚟交租，全家人嘅糧食，只能四圍去撲社福機構派嘅免費食物。」

去年10月幾乎斷炊的阿霞，在同鄉幫助下，才懂向社福機構求助。因沒積蓄，家庭收入不足1.3萬元，才合資格獲派食物接濟，機構每周一次派發食物，數量足夠應付阿霞四口子一周的需要，不過只能連續領取六次。

阿霞說，若無免費食物接濟，她買餸就要趁街市臨收檔前才去，「10蚊有三份，好啲嘅菜呢10蚊有兩份」。她要費神計好一家四口、每日三餐花費要在百餘元之內。她尷尬稱，銀行戶口其實只剩5,000元，但有錢也不能用，「如果銀行唔係規定少過5,000蚊要收手續費，我早就攞埋出嚟喇。」

43歲的阿霞透露，20多年前由內地嫁來港，並育有一名現年24歲讀大學兒子，後來夫妻感情破裂離婚，她帶著兒子嫁給現任夫丈，再生下現年六歲的女兒。

因為收入不穩，除了因女兒長高要買新衫，全家人都不敢置新裝。阿霞在100多呎劏房中，僅夠放置兩張單人碌架床，兒子睡在其中一張的上格床，下格則充當衣櫃，堆滿衣物，「張床係個仔細時買嘅，依家佢瞓覺，對腳都要伸出床外，只能屈就下。」丈夫則睡在另一張上格床，母女則同睡下格床，女兒做功課或網上上堂，都只能屈在床上。

對於農曆新年如何準備，「呢樣嘢真係未諗過，因為依家情況，講唔出呢樣嘢。」過年家家戶戶會煮餐豐富的年夜飯，對他們一家而言亦十分奢侈，「以我哋依家身家嚟講，無必要囉，我哋煮乜嘢，仔女咪食乜嘢囉，同平時無乜分別。」如丈夫有工開，或會多買蝦、蟹應節。

由於地方擠迫，一家人即使吃團年飯都要分開用膳，「坐唔到四個人，我哋三個人食先，個仔最後食，咁多年嚟日日都係咁。」今年雖是人生最難過的農曆年，但阿霞仍覺得很幸福：「我無乜希望大富大貴，但一家人坐定定喺度，揸住筷子、個個喺度，一家人就最開心。」

談到新年願望，阿符夫婦異口同聲說：「疫情快過有工開！」其六歲女兒則希望媽媽買條新裙。

香港社區組織協會幹事施麗珊指，自疫情爆發，新增了3,000多個類似阿霞的求助個案，「佢哋好希望搵到工，另外就係解決燃眉之急，譬如食同交租。」她解釋，不少低收入家庭，多年來只有數萬元儲蓄，現時疫情下失業，「個個月都要攞錢出嚟貼，又要同親戚借錢。」

政府統計處上月中公佈失業率為6.6%，共24.58萬人失業，就業不足率3.4%，亦達14.91萬人。施麗珊補充，飲食業、旅遊業、美容業均為重災區，其次是三行、地盤。該會正四出籌款，冀能率先幫這些家庭解決燃眉之急，同時希望政府能提供為期半年的失業援助，「可以個人申請，又唔需要資產審查。」金額約為申請人薪金的八成，上限為1.6萬元。

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