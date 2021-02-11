農曆年假期即將來臨，秀茂坪警方早前接獲情報，昨晚突擊巡查區內無牌樓上酒吧及派對房間，當場搜獲大批利刀、鐵通等攻擊性武器，拘捕兩名青年，涉管有攻擊性武器。警方預告，農曆年期間會不定時巡查及嚴厲執行，打擊違法賣酒及違反限聚令的活動。

秀茂坪警區反三合會行動組主管許霆鋒督察講述案情時表示，探員昨晚(10日)掩至牛頭角工廠區一工廈，針對打擊無牌樓上酒吧及派對處所，在其中一間派對房間撿獲17把利刀、4支鐵通、1把斧頭、1支長電筒等攻擊性武器，當場拘捕兩名青年涉「管有攻擊性武器」。兩人年齡俱20歲，分別報稱無業及電工，兩人均有三合會背景，目前仍在扣查中。

許霆鋒表示，即將來臨的農曆年假期，警方將不定時巡查該類無牌樓上酒吧及派對房間，對於違法出售酒精類飲品及違反限聚令者，會即時作出拘捕及檢控。警方亦呼籲保安員及管理公司在假期期間提高警覺，發現可疑人士應報警求助。

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