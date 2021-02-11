本周初數碼港再現放毒餌狂徒，有狗隻誤吞路邊的毒餌身亡。南區區議會與相關部門開會討論後指，共11隻狗受影響，當中5隻身亡，狗主集資懸紅，由10萬元增至20萬；數碼港已安裝多個臨時性質的CCTV追緝兇徒。

根據動物團體救狗之家Hong Kong Dog Rescue （HKDR）的fb透露，有狗隻在數碼港疑誤吞毒餌身亡，毒餌呈正方形，類似午餐肉。警方重案組接手調查，惟至今仍未有頭緒。

港島南區區議員司馬文跟進事件後，今早在fb發帖稱，區議會與警方、數碼港及其管理公司、貝沙灣管理處及兩個公園使用者群組的代表已開會討論，總結事件大致如下：

- 如市民的狗隻於上星期日到訪數碼港海海濱公園後出現懷疑中毒症狀，請與警方聯絡：3660 6611 或 9824 1367（24小時熱線）。

- 警方資料顯示暫時有11隻狗隻受影響：1隻只出現輕微症狀、2隻仍在留院中、3隻已出院、5隻已過身。

- 調查工作正在進行中，範圍包括驗屍、食物樣本及環境樣本的毒理化驗、檢視閉路電視片段及過往曾發生的事件等。

- 由於仍在等待化驗報告，暫時未能排除環境因素導致中毒的可能性。警方建議放狗人士暫時為所有狗隻帶上狗帶及口罩，適當控制狗隻並避免走近草叢或花叢。

- 數碼港已安裝了多個臨時性質的閉路電視覆蓋事發地段，並會考慮增添其數目。

- 數碼港已加強人手巡邏及進行清潔工作。現正研究成立公園使用者聯絡小組就公園管理事宜提出意見。

- 如有興趣參與懸紅計劃，請聯絡愛護動物協會。據我們所知已有多位人士願意出資懸紅，金額相信會最少達至20萬元。懸紅的告示會張貼於公園範圍及網站上。

- 如有任何與案件相關的資料提供或發現懷疑是毒餌的食物，請聯絡警方：3660 6611 / 9824 1367 (24小時)。你亦可聯絡公園的管理人員：3166 3111。愛護動物協會的熱線為 2711 1000。

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