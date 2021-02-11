今日「年三十」（11日），天水圍發生大掃除抹窗墮樓亡慘劇。中午12時許，嘉湖山莊麗湖居6座一名姓張女子（59歲），被母親發現她墮樓，倒卧大廈對開平台，連忙報警。救護員到場經檢驗，證實事主已告身亡。警方經初步調查相信，張女在單位抹窗期間意外墮下，死因有待驗屍後確定。

每到挨年近晚，總有抹窗意外發生，在2018年至今，已發生至少7宗因清潔窗戶失足墮樓死亡的意外。有多年經驗的家務助理稱，類似意外很多時都是因疏忽所致，抹窗要顧安全，不可掉以輕心，最重要堅守兩大安全原因。第一是腳踏實地，絕不能為抹窗而站在凳上、亦不能穿高跟鞋；第二是要堅持「伸手不伸人」，任何情況都不能把身體暴露於窗外，亦不可以用窗框或窗花借力，免因失重心而墮樓，市民可以使用較安全的「伸縮棍」抹窗。

抹窗注意事項

● 抹窗時千萬不可利用窗扇「借力」，否則窗鉸不堪負荷，導致窗扇突然鬆脫。

● 切勿強行推開窗門，着力點錯誤，把窗扇推落街外。

● 抹窗時，若發覺窗門開啟不暢順，便應馬上安排保養和維修。

● 市民應避免利用窗門懸掛任何物件，以免窗鉸長期受壓，導致變形和隨時鬆脫，令窗扇飛墜街上。

近年因清潔窗戶失足墮樓死亡的意外

2021.01.14

一名37歲印尼籍女傭於北角天后廟道瓊峰園A座的單位內疑抹窗時失足由露台墮下，當場不治。

2020.01.22

56歲姓楊女子趁農曆「年廿八洗邋遢」在秀茂坪邨秀緻樓寓所抹窗時意外失足墮樓，送院後不治。

2019.01.06

一名年約60歲的男子在屯門湖景邨湖畔樓一單位抹窗時意外墮下，送院搶救後不治。

2018.12.23

59歲姓溫男子在東涌滿東邨滿順樓新居進行清潔打掃，其間意外失足從窗戶墮樓致無辜喪命。

2018.10.26

71歲姓林女子於九龍城美東邨美德樓抹窗時墮下，當場不治。

2018.07.25

一名39歲外傭於將軍澳天晉二期一單位抹窗時，疑失足從高處墮下，送院搶救後不治。

2018.05.19

一名50歲姓鄧女子在大圍愉景花園C座的家中抺窗，不幸跣腳失足墮樓身亡。

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