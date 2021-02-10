武漢肺炎肆虐已一年，第四波疫情爆發逾月仍未緩和，多個行業受影響，巿民的活動亦受制疫情及限聚令而泡湯；第四波疫情未爆發之前，有媽媽在網上報名參加外展訓練學校舉辦的聖誕兩日一夜露營，打算帶小朋友體驗郊外活動，與幾個家庭度過聖誕假期，不料疫情轉趨嚴重，活動被迫延期。家長們要求退款，結果負責人失蹤，至少30名家長合共被「走數」逾5萬元，警方已接獲部份人報案，列作「以欺騙手段取得財產」案處理。有家長更懷疑，涉事外展訓練學校的其中一位女負責人與一名2018曾被判監的女老千是同一人，懷疑有人出獄後以另一名字行騙(詳見另稿)。

林小姐經朋友介紹下，去年11月3日，與另外三名友人(合共四個家庭，全部一家三口) 報名，參加「香港勇者外展訓練學校」舉辦的「親子活潑反斗聖誕村」，於去年12月26及27日在粉嶺鶴藪營舉行的兩日一夜親子營，兩大一小收費為1,400元，主辦機構安排旅遊巴在九龍塘接送參加者。

林小姐透過WhatsApp與主辦單位聯絡及網上過數付款，準備與3歲女兒一家三口參加。至12月初，第四波疫情開始，林小姐向主辦單位查詢活動會否如期舉行，當時學校回覆稱暫時會繼續。至12月17日，林小姐再次查詢，如活動未能舉行會如何安排，學校稱會延期至1月，或於1月退款。4日後，該校又稱，「由於疫情嚴重，而政府亦作出了相應政策，故為了小朋友健康著想，本活動《聖誕親子露營》將會取消」。

「12月中都知冇可能舉行到，就算舉行到都唔敢參加，因為疫情咁勁，都唔會畀小朋友去玩。」林小姐遂要求安排退款，但主辦單位於活動舉行前3日（12月23日）又稱，活動會延期一次，如再延期才退款。林小姐指活動延至1月，未能安排時間參加，堅持要退款；至今年1月4日，該校WhatsApp林小姐稱會安排於1月8日至20期間，統一退款。但林最後沒有收到退款，更發現主辦單位WhatsApp最後上線日期為1月7日，聯絡不上學校負責人。

根據主辦單位的facebook帖文，約2年前開始發佈過不同活動相片，林小姐謂，由於友人曾經參加該校舉辦的活動，「佢哋玩過ok」，故放下戒心，該友人亦是今次活動受害者。她稱，事後在社交平台發現有苦主開設群組，估計約30名家長未獲退款，金額由逾千元至2萬多元不等，合共被「走數」逾5萬元，有家長報警求助。

與林小姐結伴參加是次活動的劉小姐家庭，同樣損失1,400元，她說：「起碼畀返啲交代我哋，我都知疫情會影響好多嘢，但唔希望安排畀小朋友嘅活動就咁不了了之就算。」她們異口同聲表示，日後再參與同類活動時，會加倍謹慎。

她們又透露，苦主群組中有家長覺得負責人有心機帶活動，小朋友亦樂在其中，才會再次參加他們的活動，事後有家長根據主辦單位在宣傳品上的資料，查得公司的商業登記得知女負責人姓徐，《蘋果》根據商業登記上地址粉嶺永寧村住址查找，但住客聲稱上址並無姓徐女子。記者亦曾按該主辦單位發出單據上的地址，前往軍地查看，但無法找到該外展訓練學校，只是見附近有一間荒廢校舍，未能肯定是否與上述外展訓練學校有關。

警方發言人回應指，於1月17日接獲兩名分別為30歲及38歲女子報案，指她們向一間公司共付款2,780元參加活動，其後該公司未能安排相關活動。報案人要求退款不果，亦未能聯絡上負責人，遂報警求助。經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！