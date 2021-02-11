被一眾苦主形容為「師奶殺手」的奶粉騙徒，深知媽媽們喜歡捐窿捐罅尋找平貨，更了解師奶貪小便宜、圖方便的特性。媽媽苦主們事後分析騙徒手法，認為他每次出擊，只要成功搭訕後，都會推銷不同貨品，而且想要什麼他都會表示有貨，以哄事主落搭過數，更不論銀碼大細，連一百幾十元都通殺。

綜合苦主們提供的資料，該名騙徒一邊行騙，一邊會徵收社交平台fb賬戶，以便「分身」及增加可信性。他曾出高價誠徵fb賬戶，註冊時間三年以上的，叫價400元。

有苦主則指騙徒很有耐性，成功兜搭苦主並討價還價時，並不急於即時交易，有時還會顯得「唔志在」，以令她們深信不疑，再推銷其他貨品，「因為當你覺佢都唔志在嗰啲錢，你又認為佢唔會為嗰些少錢犯法時，你就己經『中伏』。」例如他會要求先收貨價的一半做訂金，少至數十元，再用轉數快或支付寶轉賬支付。

她們指，騙徒除了會在一些熱門媽媽網站尋獵物，更會加入fb媽媽群組，將群組中別人出讓的貨品圖片下載，再在其他群組張貼，當是自己有貨出讓。但她們事後回想，這其實亦是騙徒技倆的破綻，若當時要求他再拍多幾張不同角度的相片，就會「露底」了。

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