每年年三十晚，旺角及深水埗都有多檔「期間限定」的熟食小販擺檔，串燒、臭豆腐、土耳其燒肉樣樣都有，吸引不少市民光顧，但來到今年年三十晚，警方在旺角多個街頭駐守重兵，不停巡邏，而朗豪坊及西洋菜街附近未見有熟食檔出現，新年氣氛欠奉。

以往農曆年早在年三十晚約8、9點開始已有大批熟食小販擺檔，把握新年假期「搵銀」，不過《蘋果》晚上在朗豪坊對出的一段砵蘭街街頭巡視，發現未見到小販縱影，僅見到食環署人員及警員在場巡邏，而行人路邊的鐵欄掛有多張食環署「切勿進行無牌販賣活動，請保持通道暢通」的綠色標語。另外，彌敦道亦停泊約10架警車，大約50名警員分別在多個街頭駐守重兵。

另外，以往在年三十晚吸引數百市民的「桂林夜市」的盛景已不復再，小販絕跡，記者巡視深水埗一帶，發現街頭上只有數名市民經過，附近食肆亦只有零星市民買外賣，而桂林街及福榮街亦只有數名食環署人員巡邏，未見有警員出現。

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