當局進行執法行動，向佐敦文英街及深水埗南昌街3幢早前被納入強檢大廈的居民，查閱他們的檢測結果，發現共53人違反強制檢測令。

深水埗民政事務處和油尖旺民政事務處今日分別聯同民政事務總署牌照事務處、相關警區、衞生防護中心和醫療輔助隊在深水埗及佐敦3幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。深水埗的行動由今日上午約7時開始，至上午約9時15分結束；而佐敦的行動由今日上午約7時15分開始，至上午約10時45分結束。

深水埗南昌街119至121號和123至125號兩幢大廈及佐敦渡船角文英街2-24號文英樓的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受武肺測試的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該些大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

在南昌街的行動中，政府共檢查了約50名居民的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告；而在佐敦文英樓進行的行動中，政府共檢查了超過600名居民的檢測報告，其中42名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截2019冠狀病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括配戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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