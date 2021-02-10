警方東九龍總區交通部及各警區，於昨日進行打擊違例泊車行動，重點打擊區內違例泊車黑點，重點打擊雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。

行動中，警方共發出1786張定額罰款通知書及多次票控共23輛車輛，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

警方新界北總區交通部由2月8日起一連三日，在區內進行代號「亮景」（CLEARVIEW）的打擊不專注駕駛行動，針對不小心駕駛、超速、不依照交通燈指示、駕駛時使用手提電話、酒駕及藥駕等行為。

行動中，警員就駕駛時使用手提電話向45名司機發出定額罰款通知書，及就其他交通違例事項發出75張定額罰款通知書。而警方共偵察到216輛車輛超速駕駛並作出票控。此外，在行動期間警員共拘捕3名年齡介乎36至50歲男司機。其中一名被捕男子涉嫌欠交罰款被通緝；一名被捕男子涉嫌停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險及駕駛時使用手提電話；一名被捕男子則涉嫌酒後駕駛 被捕。

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