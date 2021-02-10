武漢肺炎肆虐沒完沒了，為了避疫，有人拖家帶口回鄉，住板間房的丈夫為免隔離多日無工開，被迫獨自留港；有女清潔雜工亦嫌隔離多日麻煩，兼須付額外開支，與內地讀大學兒子分離。年三十晚一家人不能團圓，「無計啦，唯有用電話視像團年啦！」

記者：林熊 徐雲庭

月入約1.3萬元的張叔，與妻兒一家三口租住深水埗一個百多呎板間房，居住環境十分惡劣，「呢度總共七個板間房，月租二千蚊，個租金相宜，咪住呢度囉。」

去年7月，第三波疫情爆發後，張叔擔心讀幼稚園的兒子染疫，安排老婆帶同兒子，返回深圳西鄉的鄉下避疫。「我個仔先得5歲，學校停課，留喺香港好危險。」現年60歲的他是一名保安員，老來得子，十分痛錫兒子，更擔心妻兒安全。

張叔無奈稱不會回鄉一家團年，「我工作基本上都係上層安排，唔係自己話放假就放假。」加上出入境的隔離措施影響，「你始終都要生活，兩頭隔離14日，就28日，啱啱兩日休息，唔見咗一個月。」受疫情影響，今年的團年飯亦要取消。

雖獨自留港過年，但張叔仍會依傳統習俗，買些過年必備食品，「買兩包餅，買個椂柚放喺度，賀一賀咪算囉。」至於揮春，因無地方可張貼，租住現址十年來，都沒貼過。性格開朗的他稱，目前所遇的困境，相信是暫時，「雨過始終有日會天晴！」他笑言過年時，用手機向朋友問候兩聲，報個平安，說聲恭喜便足夠了。

另一名清潔雜工56歲陳女士，去年中始開工不足，「我做散工，間中開幾日，無固定，一日400零至500蚊。」上月她的收入僅數千元。

四年前她離婚後，為慳錢供現年21歲兒子到福建華僑大學讀書，搬到深水埗一間月租1,800元的板間房居住。「供個仔讀書，閒閒哋都要幾千蚊生活費，起碼要三千蚊一個月，如果租間屋要四、五千蚊，真係好重皮。」

「住咗4年，仔瞓上架床，天時熱好焗，曱甴老鼠走來走去，又漏水，漏到不得了，一落雨，呢度浸哂。」她說所住天台屋板間房已很破舊，為省錢無辦法。「我貪呢度平吖嘛，諗住眨下眼一個月，慳慳哋咁千零二千蚊，掹掹緊咁過囉」。

「個仔咁大，今年係第一次同我分開過年，今年疫情，佢無辦法落嚟（香港），放假喺鄉下。」她怕兩邊都要隔離多日，嫌麻煩，故亦不會回鄉，「我都想返去，但走來走去，又要使筆錢，不如唔好返囉」。

陳女士補充，兒子不在身邊，連新年利是都無準備給他。由於獨留在港過年，她認為無必要花費裝飾家居或添置新衣，「求其啦，我都幾十歲囉，過唔過年，對我哋嚟講，日日都係咁過。」她笑笑口說：「我只希望疫情快過，人人有安定工作，身體健康！」

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