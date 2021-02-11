28歲男子透過社交平台相約少女到葵涌影樓拍攝cosplay造型照，其間要受害少女穿性感衣服、鎖上手銬及蒙眼，拍攝過程中露出狼相，對事主大肆非禮，少女脫身後回家與父母傾訴，最後報警求助，警方昨晚上門拘捕涉非禮男子，並相信有其他受害人，呼籲有相同經歷的事主挺身報案。

葵青警區總督察（調查）楊蓉講述案情時表示，被捕男子姓陳（28歲），1.75米高，身材略胖，探員昨晚（10日）約7時許，掩至其位於葵涌的寓所，將他拘捕，並撿走電腦、相機及犯案當日的衣物。她指本月1日疑犯租用青山公路葵涌段一工廈單位做影樓兩小時。據悉，有人將影樓佈置成「狂野」主題。

楊蓉指出，姓陳疑犯在社交平台認識一名兼職模特兒的少女，以1000元2小時的報酬吸引少女拍攝私影照，聲稱以cosplay為主，本月1日早上約11時，少女應約到葵涌工廈的影樓，並應陳的要求，穿上性感衣服，用手銬鎖上雙手，戴上眼罩後，陳便露出狼相，對少女上下其手非禮，少女受辱喝止陳及中止拍攝，稍後她返家與父母談及事件，最後在父母陪同下報警求助。

楊蓉指疑犯單獨行事，正調查手銬的來歷，及案件有否涉及非法禁錮成份。她呼籲有相同經歷的事主，可致電3661 2958，與葵青警區刑事調查隊第一隊人員聯絡。她提醒從事私影模特兒的市民，選擇工作要加倍小心，尤其是遇上陌生攝影師，切勿單獨出席拍攝工作，最好有其他人陪同。

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