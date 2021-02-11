武漢肺炎肆虐，網購增加，不少媽媽為慳錢，近期在親子社交平台尋找平價二手貨。有騙徒覤準媽媽擔心疫症，不會隨意外出購物，以及銀碼小搏一搏等心態，在網上出售各種兒童用品、玩具、圖書，甚至奶粉及各種優惠券等。一群媽媽不虞有詐，依指示轉賬後無貨收，懷疑遇到網騙。她們事後將經歷放上網，並成立一個「買書奶粉苦主」群組，現有64名苦主，大部份人已報案，即使僅被騙150元，也誓追究到底。

「唔會為咗150蚊嚟呃啩，通常騙案都係一百幾十萬。」33歲的阿K，養育兩名分別7歲及3歲兒子，她一直想買兩套兒童教材給兩名兒子，「市面要二、三千蚊！」去年11月，她在親子網站發帖，以每套一千元誠徵這兩本讀物。很快有個網名「Bombompow0_0)」的人聯絡她，並指清理家居時找出了其中一套書。

當阿K提出當面交收時，對方以剛動手術不能外出為由要求過數，但答應阿K過數後，即時會免費郵寄。有10年網購經驗的阿K，於是向對方說：「一千蚊，咁多錢過數俾你，我都有風險。」雙方經多輪商討後，阿K以轉數快先過150元訂金，貨到再付尾數。

付款後第二日，阿K追問對方何時郵寄讀物時，即遭封鎖電話及所有聯絡方式。阿K稱即時在親子網站上將遭遇貼出，迅速得到多人回應，發現大家都遇到同一名騙徒，騙徒以不用網名及三個轉數快電話號碼行騙。

三個多月前才當媽媽的25歲阿晴，欲為需要購買一款新出品的初生嬰兒奶粉，一般在診所才有供應，她於本月2日，在FB的媽媽群組出帖，誠徵該款奶粉。網名「Cindy Jon Wong」的人很快聯絡上她，並稱因其兒子不適合飲用該款奶粉，現有10多罐可出讓。按網上轉讓市價60蚊一罐（細罐），買十送一。

「我買嗰隻（奶粉）市面賣300蚊一罐（大罐），無任何優惠，BB一個禮拜飲一罐，一個月都千幾蚊開支。」阿晴說：「我諗出面買（大罐）要1,200蚊一個月，上網買（細罐）可能要5、600蚊可以夠飲一個月，平一半。」

當阿晴用轉數快過了600元給對方後，再也收不到回音。阿晴坦承，上網買嬰兒用品，純粹為慳錢，網購經驗僅三個多月就遇騙子的她說：「經呢件事後，學識點預防網騙，例如留意佢貼出嚟嘅圖片，盡量當面交收。」

阿晴補充，是次所遇的是一個立心欺騙媽媽的騙徒，「尿片、BB用品、教材、奶粉、年糕券、盲盒、GAME，甚至衫都有得賣，佢可能喺FB、旋轉拍賣、Instagram、媽媽Group、可能WhatsApp等出現，真係防不勝防。」

另一名有相同遭遇的媽媽是32歲阿May，她育有兩名分別7歲及11個月大的子女。阿May透露，當媽媽後，經常瀏覽FB的媽媽群組。「因為群組中經常會有其他媽媽出讓各種優惠券。」去年12月尾，她在群組中見到有人出讓奶粉，於是聯絡對方，即時用轉數快支付400元。她原本計劃用這400元優惠券購買奶粉，可以慳返600多元，結果反被人騙去400元。現時64名苦主，共被騙款約4萬元，大部分人已報案。

警方表示，去年12月31日接獲兩名巿民報案，指早前分別經網上社交平台購買奶粉及書籍，依指示將錢轉帳至指定戶口後，對方即失去聯絡。兩案均暫列以欺騙手段取得財產，交由屯門警區刑事調查第一隊，及黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。警方呼籲市民網上交易時要謹慎，交易過程中應先瞭解對方的可信性及核實對方身份；進行交易時，應盡可能透過有身份認證的網上交易系統交易，以減低受騙風險。

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