紅磡土瓜灣道及美景街共14幢大廈，因為污水驗出武肺而要強檢。記者巡視該些大廈，發現後巷衞生環境相當惡劣，垃圾隨處丟，光天白日下老鼠橫行，更有糞渠爆裂糞水四濺。最令人擔心的是，在大廈地下食肆飽餐的顧客，身陷染疫「險境」而不知。

昨日再多22棟大廈要強制檢測，其中14棟都是接近午夜刊憲、只是污水驗出武肺的土瓜灣大廈，全部位於土瓜灣道和美景街。記者今早到現場了解，土瓜灣道和美景街14幢大廈，基本上是背對背的設計，兩排大廈之間是一條200至300米長的後巷，沿途可見有發泡膠、一袋袋垃圾、廚餘和油污，衞生環境相當差。

其間有老鼠出沒，見到人類都不怕，繼續在垃圾堆中覓食。另外，不少大廈的水管漏水，水花四濺，當中更有糞渠爆裂，濺出糞水，中人欲嘔。

在後巷執發泡膠箱變賣的陳女士坦言：「驚？有得驚咩？生死註定呀，封區咪去檢查囉！」她指示記者，其中一幢大廈的糞渠爆裂糞水四濺，但只用一塊木板擋住。陳說：「日日係咁流囉，出面咁多人掃街，呢度無人嚟掃、無人嚟洗。」記者見她只是戴上普通的外科口罩，而且有些殘破，相信抗菌功能甚低。此外，亦有食肆員工在後巷清潔廚房用具，有人更表示不知道要強檢。

住美景街55號安康大厦的張太，落樓時收到管理員遞上的檢測通告。不過該張通告其實是區議員的告示，張太認為，有長者居民少落街，擔心他們不知道要強檢，而錯過檢測日期被罰款，希望當局會派員上門，逐一通知。

另一位住土瓜灣道263號的黃先生表示，知道後巷衞生欠佳，但歸因是劏房戶太多。黃先生稱，今日雖然是大除夕，但只和太太「撐枱腳」，沒有招呼家人回來過節，「因為有限聚令嘛，唔係污水的問題，無辦法喇，住喺度都有可能發生。我哋會用濾水器再煲水飲，蓋住廁所板囉。」

土瓜灣道和美景街地下有各類型的店舖，過半已經「收爐」暫停營業，部份要到年初六（17日）之後才開門營業。店舖中又有不少是食肆。記者所見，食肆舖面尚算整潔，有顧客坦言不知道後巷衞生。

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