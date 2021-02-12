兩名22歲男子，涉嫌販毒被捕，警方撿獲一批印有雙獅地球牌標誌的海洛英，價值約4千萬元。

毒品調查科高級督察譚瑋諾指，警方根據情報，於昨日下午在葵涌圳邊街截查兩名男子，並於其中一人身上搜出11磚海洛英，繼而將他們押到租用的工廈單位，再撿獲89磚同類毒品以及一批毒品包裝工具。

該批合共100磚的海洛英共重37.3公斤，市值約4,000萬元，全部印有雙獅地球牌的標誌。譚瑋諾指出，毒品的原產地為金三角，但市面上有仿製品，因此要再調查這批毒品的真偽。

兩名疑犯同為22歲，報稱無業，負責運送及租用工廈單位做貨倉，他們被控兩項販毒罪，明日（13日）於屯門裁判法院提堂。

雙獅地球牌號稱是海洛英中的名牌，原產地為東南亞金三角地區，純度高達99.9%，屬最高級第4級，因此又稱4號海洛英，由一名叫坤沙（原名張奇夫）的軍閥在緬甸創立。雙獅地球牌的包裝很簡單，用普通的油紙包裹。油紙上印有紅色的圖標，兩個獅子抱着地球，上面有一帆風順、純凈100%字樣，標誌上還寫着「提放假冒」四個字。

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