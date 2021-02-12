鮮有落區面對市民的特首林鄭月娥，今日大年初一，早上偕食物及衞生局局長陳肇始等，到多個地區的武肺檢測站巡視。

4個檢測站的巡視次序，依次為惠荃體育館、荔景社區會堂、馬鞍山體育館及摩士公園體育館。上午11時10分，身穿紅底金花拜年裝的林鄭現身馬鞍山體育館，她沒有走到圍觀的市民中間，甫落車便掏出手提電話，遠距離對準入口的指示牌，「嘟」一聲掃瞄QR CODE。當時有少數市民圍觀，但也沒理會林鄭；而尾隨的陳肇始則向在場人士做恭賀手勢，然後依樣掃QR CODE進入體育館，一行人逗留約20分鐘離開。

一行人隨後到黃大仙摩士公園體育館，華昇診斷中心董事長胡定旭已經在門外守候，他向在場工作人員派利是，然後接待林鄭等人，雙方恭賀一番，手舞足蹈，很是融洽。

林鄭進入檢測站後，繼續與胡定旭及陳肇始等人「小圈子」交談，卻未見與站內穿保護衣物的工作人員溝通，而當時該檢測中心內有兩三人做檢測。

完成巡視摩士公園體育館檢測站後，林鄭先上車離開，胡及陳就站在一旁目送其私家車離開。

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