踏入2021年牛年農曆大年初一，全港多處有市民放煙花慶祝。凌晨零時許，渡船街油麻地天主教小學外，有市民放煙花，歷時逾1分鐘。旁邊的西九龍走廊，有汽車駛經時亦減速慢駛。拍攝短片網民形容是「煙花匯演」，「好正」。

記者趕到小學外澄平街，發現地上有兩個已爆裂的紙箱，旁邊有紙碎。而是次放煙花的位置，相隔渡船街另一方是新油麻地警署。警方表示，凌晨零時許接獲報案，到埸後沒有發現。

另外，九龍灣沙中線啟德站外，元朗屏山、深井村及沙田雙子橋，凌晨零時許分別有人放煙花賀歲。

但是次放煙花的位置，相隔渡船街另一方是新油麻地警署。根據香港法例第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2.5萬元及監禁6個月。另外根據香港法例第228章《簡易治罪條例》第四（十四）條，任何人如肆意或疏忽地發射火器，可被罰款500元或入獄3個月。

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