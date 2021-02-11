受武漢肺炎影響，今年全港年宵花市規模大幅縮減，除攤檔數目會大減一半及控制入場人數外，所有年宵市場於今日凌晨零時結束。其中在銅鑼灣維園年宵花市，有市民趁結束前趕到，購買鮮花過年。

葉太帶同四位千金，於昨晚10時許到維園花市。她表示不知道花市於凌晨零時結束，「花市鬆動咗，但阿女想有其他店，諗住同佢買吓啲公仔。但唔緊要啦，佢都開心嘅，有得買吓啲花。」葉太又表示，原預計花費約200元購買鮮花，但花商於最後一刻減價，「我哋買20元一束時佢已經10元一束，好抵，佢一束全部任攞。」葉太最終花費約500元，購買百合及黃菊等鮮花。

廖太亦與丈夫及4歲多兒子行花市。她同樣認為鮮花價錢便宜，「好抵，尤其係臨尾。」她表示場內市民大多選購蘭花，「我呢一盤180元，我聽講就算今年花墟，可能下午要300元至400元。」她最終花費約600元購買三盆蘭花。

有市民及時選購心頭好，但亦有市民摸門釘。劉先生與家人於凌晨零時許，即花市結束後到維園，但被告知不能進入，坦言感到失望。

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