懷孕7個多月的孕婦劉女士疑受警暴對待致早產誕子，男嬰因早產致發育不健全，現時要靠氧氣箱呼吸，插餵食管吸收營養，媽媽看在眼內無比心痛；今日大年初一，親友紛紛送上利是給BB，劉女士爭取隔日到醫院探望的30分鐘時光，將利是放在氧氣箱旁邊，「話畀佢聽好多人關心佢，等佢快啲好番返屋企」。

「年初一好心急嚟睇佢，做一個媽咪，唔抱得，嚟見吓都好滿足。如果唔係啲警察累到我咁樣，我BB而家仲喺我個肚度瞓緊覺，等佢足月就唔會咁慘，受咁多罪，雙手同腳全部都係針印」。提到早產兒現時的情況，劉女士眉頭深鎖，兒子現時靠氧氣呼吸，每次餵奶僅20毫升，分20餐餵食，體重雖比日前的1.63公斤重了些許，今日有1.69公斤，但情況仍然反覆。

劉女士坦言擔心兒子隨時嘔奶，稍有不慎就有窒息危險，「希望佢健健康康，快高長大，快啲返屋企，長大後做個善良嘅人，唔好好似而家媽咪咁俾人咁對待，仲要話最低武力」。談到受警員的對待，劉女士氣憤難平，「我而家隻腳成日抽筋，今時今日仲痛緊」，她形容「做錯嗰啲人一個都冇嚟關心過我，一哥咁樣講法，我受好大刺激，一定要還我一個清白」。她慶幸身邊尚有人支持及協助，同時感激醫護盡心照顧兒子。對於新年願景，劉女士說：「幾辛苦我都行落去，為咗我自己為咗我個B，一定行落去」。

今年1月20日，懷孕7個多月的劉女士稱在土瓜灣被警方無理截查，其間遭辱罵「死肥婆」，被反鎖拖行，更以阻差辦公罪名拘捕，三日後她大量出血早產。前日（10日）她到灣仔警察總部正式就被警暴對待一事作出投訴，包括警員態度惡劣、濫用職權、疏忽職守及行為不當，要求警方還原真相，還自己公道。她對警務署署長鄧炳強早前回應事件時，否認涉事警務人員犯錯及使用不必要武力，不滿鄧的言論形同「未審先判」，更質疑鄧稱上月底已接獲相關投訴有「作古仔」之嫌。

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