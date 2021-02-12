送鼠迎牛，處處喜氣洋洋。不過賀歲都要合法，賽車固然非法，放煙花助慶更加是罪加一等。網上流傳多條短片，顯示大年初一的凌晨時分，有近50部私家車在沙田火炭疑非法賽車，更以燒煙花做「起步禮」，場面相當誇張；即使警車見到，都要「讓路」。

片段所見，現場是火炭路近松頭下路交界，黃格仔前4條行車線排滿車輛，目測有近50部，當中不乏辣車，包括本田 TYPE R、本田S2000、福士GTI等。

根據其中一條車CAM片顯示，當時是凌晨2時04分，一個煙花爆開，車隊不理燈號，高速往沙田方向疾馳，當中懷疑有並非參與的車輛，連忙駛到一旁避開。車輛行駛期間，沿路繼續有煙花爆開，火花四濺，氣氛熱烈，驟眼看還以為是深宵版的澳門賽車。由死氣喉發出的聲響，估計大部份車都經過改裝。

另一條車CAM所見，有車輛駛經火炭路山尾街交界時，有警車亮着藍燈在對面線出現，停在十字路口位，但沒有車輛因此減速或停下。一轉眼，車CAM所見，車輛已經駛出九龍，沿龍翔道往沙田方行駛，沿途高速左穿右插，即使有危險品車輛在旁，也切線爬頭，甚是危險。

就此事件，本報正向警方查詢。據悉，有市民於凌晨時分曾報警，指沙田火炭穗禾路有人非法賽車，但警方趕到並沒發現。

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