一年一度的年宵市場，在重重波折下終於曲終人散。早上大批清潔工人進駐銅鑼灣維園年宵市場收拾清場。有賣剩的花束、桃花被丟棄，亦有檔販運走剩下的盆栽。有花商指今年市民出手豪爽：「可能困得耐呀！」

早上8時左右，數十名食環署工人到達維園分批開工，有工人用夾斗車推倒棚架，壓毀大型物件再逐一移走；有工人將棄置的桃花及花束搬上垃圾車，忙過不停。

花商王先生賣剩數十盆蘭花，他解釋之前一批早已賣清光，剩下的是昨日下午才運來，現在會運走到另一處再賣。王先生指銷路比期理想，而且市民都甚為闊綽。王說：「今年反而豪爽啲喎，因為個個都困咗好耐屋企，今日出街豪爽啲買嘢。」他指年宵市場規模縮減，確實令生意少了，大約三成左右，不過認為人流尚可，令他滿意。

另一位花商許先生則表示，生意比往年少3成，大部份市民也沒有壓價。

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