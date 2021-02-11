「梁頂懸語反送中，凌空墮下化怨魂。杰義手足撐到底，願榮光聚煲底見。」靈感一到，他便為以死相諫的抗爭者作詩，寫進懷中記事簿，寫上各區連儂牆。

他是劉鐵民，14年因佔旺被控藐視法庭判監4個月，去年因在太子站外，寫上「沉冤待雪」被控刑事損壞，緩刑一年。他是位抗爭者，亦是一名流浪漢，19歲那年，被養父母拋下，流離失所，當了56年露宿者的他，在不知不覺間，習慣了一人生活。

去年12月31日，劉鐵民帶着家當抱着一隻黑白貓，搬進了公屋，結束逾半世紀的流浪生活，今年農曆新年，是他第一個有家可歸的新年。「從來冇屋企都冇得貼（揮春），喺街邊會掛呢啲。」他今年75歲，第一次貼揮香、第一次過年、第一次擁有自己的居所。

記者：馮智敏 林熊

「多數都係一個人，冇咩團圓。」生於菲律賓，2歲時被一戶福建人家買作養子，來港生活，19歲時舉家移居菲律賓，遺下劉鐵民孤身一人，年輕時無依無靠，只能到處流浪，獨自生活了56年，如今額上灰髮所剩無幾、臉上鬍子亦發白了。

多年來也是孑然一身，劉鐵民的農曆新年裏，從沒有家人、也找不到團圓二字，「人哋全家團聚，快快樂樂，我覺得都冇乜特別，或者係孤獨慣喇。」劉鐵民輕描淡寫地說，自己從不過年，也不曾慶生。

話雖如此，劉鐵民家裏卻張貼了好幾張揮春，「從來冇屋企都冇得貼（揮春），喺街邊會掛呢啲吖，畀我都係擺喺架車到。」去年底，劉鐵民告別了逾半世紀的流浪生活，搬上公屋，這是75歲的他第一次貼揮春、是他第一次有屬於自己的家。

習慣了孤獨，不代表喜歡寂寞。「舊時我一個人好孤僻㗎，以前過年都係匿埋一邊。」有了居所，就不用迫着與街上的途人一同慶祝節日；有了居所，就不用再活得沒有尊嚴，「瞓公園成日畀人趕，成日好似走鬼咁，依家唔洗走鬼喇，係生活走向正軌。」

能在屋簷之下睡得安心，劉鐵民已相當滿足。然而，他的家裏不見床架或床褥，原來是他嫌摺床太佔位，扔掉了。2年前，他在街頭認識了9名大學生，現在每星期也有聚餐，劉鐵民就是不要床，也要客人坐得舒適。

他以尼龍繩固定排成兩行的10張膠櫈作床架，用竹蓆做床褥，朝桁晚拆。「咁樣瞓已經係一流！已經係冇得頂！」劉鐵民笑着說，多年來他也是坐着睡，這「床」對他而言，已是「皇帝式嘅享受」。

百多呎的單位內，不僅沒有床，連基本的傢俬亦欠奉，卻有不少紙皮箱，放滿了三分一個客廳，劉鐵民指那是朋友的家當，還有幾個，是愛貓B彈仔專屬的紙皮屋。黑白貓取名為B彈仔，因牠只有八個月大，在劉鐵民眼中似是個嬰兒，「B」就是「Baby」的意思。

「佢百厭，我返到嚟亂哂籠，貓貓仔大鬧天宮。」劉鐵民說時眼裡充滿笑意。他知道貓貓怕冷，更花了250元買了一件毛衣給牠，自己身上的斜紋布褲，卻是100元2條。B彈仔每晚伴他安穩地睡在「床」上，已是最好的生活。

「新年……希望坐監嘅快快脆脆釋放，烈士就無憂回天家。」自八九民運開始，香港人爭取民主的路上，劉鐵民不曾缺席。14年他因佔旺，被控藐視法庭，判監4個月，坐了13天監後上訴得直獲釋，去年6月，他在太子站外，寫上「沉冤待雪」，被控刑事損壞，判囚兩星期、緩刑一年，上月中，律政司向他追討佔旺案5.5萬元訟費，若不能支付或需入獄。

然而，他的新年願望，不是可以解決訟費的事，他沒有為自己許下新年願望，反將願望送給了他最記掛着的人。這年的開年飯，也只打算以白飯罐頭解決，「冇咁豐盛，都係咁過日子啫。」於他而言，有安穩的家，不用再四處流浪，足矣。

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