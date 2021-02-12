今年農曆新年的煙花匯演再次停辦，加上疫情反覆，過年氣氛似乎淡而無味。不過，爆竹一聲除舊歲，新界部份圍村仍會按照傳統習俗，在農曆年初一早上大燒炮仗應節一番，送鼠迎牛，消災祈福，寄望新一年有新景象。

雖然香港法例禁止燃放炮仗，但新界村民維持習俗，在村內大燒炮仗，闔家圍觀。長長的炮仗，掛到半空足有3米高，「噼噼啪啪、噼噼啪啪」響過不停，各人歡呼拍掌，繼而滿地紅紙，一片歡欣，頓時濃厚的節日氣氛瀰漫全村。

按照傳統，村民會根據男丁數目，燃放相同串數的炮仗。村民用長竹將炮仗垂直掛起再點燃，寓意新一年「長紅」。村民悄悄說，以往燒炮仗差不多40分鐘，今年已經縮細規模，只燒約20分鐘。

燒炮仗趕年獸

相信大家對放炮仗的由來並不陌生：傳說每年農曆除夕的晚上會出現一種叫「年」的猛獸，為了嚇退牠，人們便在家門前燃燒竹節，透過竹腔內的空氣受熱膨脹爆裂，所發出的巨響來驅趕年獸；另外，唐代初瘟疫四起，有名叫李田的人，更透過放炮仗驅散瘴氣，制止了疫病流行。一直發展到現在，故逢重大節日及喜事慶典，人們必定會放炮仗，寓意喜氣、辟邪、消災和祝福。

違法燒炮仗定罪可囚3個月

根據法例第295章的《危險品條例》，任何人如非法管有煙花爆竹，一經定罪，最高刑罰為罰款25,000元及監禁六個月；另外，根據第228章的《簡易程序治罪條例》，任何人如非法投擲或燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，一經定罪，最高刑罰為罰款500元或監禁三個月。法例更規定，市民若要放煙花燒炮仗，須事先向民政事務局申請。

惟市民申請燃放炮仗一度被拒，直到2004年，元朗廈村鄉太平清醮首次獲破禁批准，成為了首宗合法燒炮仗。由於較難獲批燒炮仗，因此過往至今新界鄉村每逢大時大節，村民索性「偷雞」燃放煙花炮仗，盡量保持低調。

過去3年警方處理非法管有煙花爆竹及非根據並按照許可證而燃放爆竹煙花/致使燃放爆竹煙花個案宗數如下：

2020年：15宗，252宗

2019年：14宗，406宗

2018年：3宗，236宗

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