劉鐵民懷中有一記事簿，大小與手掌相若，內裏寫有每日三餐的時間，再翻下去，是一首首他所寫的詩：「陳述深情和理非，彥士信望愛行善。霖漓秋雨眾傷泣，沉冤待雪超亡魂。」只得中二學歷，卻特別愛寫字閱讀。打過上百份工，當過郭炳江大宅保安，終因全職社運，沒再工作，靠執紙皮而活。

記者：馮智敏

總是穿着同一件灰恤衫的劉鐵民，胸前衫袋放着一本記事簿。每天聽過《十八樓C座》、看完《蘋果日報》、吃光飯盒，他便取出記事簿，將時間記下。

上一頁寫了吃飯時間，下一頁寫的是香港人惦記着的名字：陳彥霖、周梓樂、李宇軒……再翻下去，是一首首劉鐵民為為港犧牲亡魂所寫的詩，字不太漂亮，但很整齊：「熊熊烈火損法治，家書拒一地兩檢。俊跳樓以死相諫，抗爭免跨境執法。」2017年為一地兩檢死諫的浸大生，他依然記得。

「日有所思，夜有所夢，有時瞓醒有啲詞句走出嚟。」劉鐵民將詩記下，想把詩寫到連儂牆上，好讓香港人記住這些抗爭者。詩句讀起來不太流暢，也許與他中二輟學有關，「年年考第尾，畀神父趕我走。」

只讀到中二的劉鐵民沒有停止過學習，圖書館曾是他最愛流連的地方，「一得閒就睇書，睇書就覺得好開心。」每天可以讀完一本書，遇到不認識的字，就查字典自學。

閱讀以外的時間，全都用來賺錢，他行過乞，亦打過近百份工，連郭炳江、何鴻燊大宅的保安也當過，「我拉住三隻狗，成隻老虎咁大！嗰啲馬路好古怪！廿四小時都冇車、冇人行經過，好似荒山野嶺咁。」

直至八九民運，劉鐵民再沒有打工了，全職抗爭。他在新華社門外住了下來，一住便是3年，往後的所有抗爭，他亦從不缺席，沒錢了，就靠執紙皮維生。看着香港逐漸崩壞，劉鐵民只盼香港人可以更團結，「依家已經係寸步難行，做得幾多得幾多啦，正所謂，佢哋未行完嘅路，我哋繼續行落去。」

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