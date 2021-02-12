每逢新年多區都有大批熟食小販擺檔，咖哩魚蛋、印度薄餅、串燒、臭豆腐、土耳其燒肉樣樣都有，其中旺角「朗豪夜市」、深水埗「桂林夜市」及屯門「良景夜市」深入民心，不少市民都會趁晚飯後落夜市「掃街」。不過，食環署早前表示，呼籲市民在農曆新年假期期間切勿聚集光顧無牌熟食小販，今日是「魚蛋革命」第五載，《蘋果》前往旺角了解，發現「朗豪夜市」已成絕響，未見有小販擺檔，有市民大嘆可惜。

以往農曆年早在年三十晚約8、9點，旺角朗豪坊對出的一段砵蘭街都會成為期間限定的「朗豪夜市」，逾40檔小販在街頭擺賣熟食，吸引數百名的市民「掃街」，熙來攘往，記者在年三十及初一連續兩晚在朗豪坊對出的一段砵蘭街街頭巡視，一直未見小販檔的縱影，人流疏落又冷清，僅見到警員在多個街頭駐守，另有十多名食環署小販管理隊的人員監察，而行人路邊的鐵欄掛有多張食環署「切勿進行無牌販賣活動，請保持通道暢通」的綠色標語，遠不如以往熱鬧墟冚，形成鮮明對比。

市民馬小姐與梁小姐表示，每年都會趁新年到「朗豪夜市」湊熱鬧，感受新年氣氛，最記掛的更是「旺角街市貓魚蛋檔」，惟今年政府對小販檔「趕盡殺絕」，大嘆可惜，「冇晒啲小販檔，好冷清，始終新年有3日假，大家出嚟輕鬆下，畀啲小販擺下檔都唔係好過份」。

「朗豪夜市」常客黃小姐與張小姐今日亦專程到朗豪坊一帶準備「掃街」，但見到整條街冷冷清清，小販檔幾近絕跡，感到失望，「以往好多人好熱鬧㗎，主要嚟都係買魚蛋同碗仔翅，順便感受新年氣氛，但今年乜都冇，冇嘢食」。她們指以往小販檔衞生情況良好，未見有人隨處掉垃圾，認為政府應放寬規例，讓小販擺檔，亦讓市民在疫市中感受新年氣氛，「我都知政府驚人聚集，但講真一年一次啫，政府成日叫我哋理解，我哋都理解咗4年幾，我都唔知仲要理解啲咩嘢，不如佢理解下我想食嘢啦」。

2016年年初一晚，旺角上演了一場震撼社會的警民衝突，一串魚蛋變成民怨爆發的導火線，事件中91人被捕，130人受傷，事件被官方定性為「暴亂」，被傳媒稱為「騷亂」，卻在抗爭者間有一個浪漫的名字——「魚蛋革命」。

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