初二開年，西貢白腊灣的一眾露營人士都特意早起，迎接破曉。有媽媽特意為3歲兒子穿上一身應節衣服觀日，惟兒子不禁抱怨太陽「好曬」。有大學生指，見到日出後，「感覺都好精神」，並希望疫情在新一年可早日結束。踏入年假第二日，西貢區內交通頗為擠塞，在中午十二時左右，一度有數十人在的士站排隊等候的士。

「太陽靚唔靚呀？」「嗰度好曬！」身穿一件應節黃色棉襖、臉上戴着利是封口罩的3歲小童馬槽，一邊用小手遮着雙眼，一邊向媽媽大呻陽光刺眼。馬太表示，有感今年的農曆新年氣氛欠奉，故即使是一家人到郊外露營，仍想兒子穿上具節日氣氛的衣著，「想帶畀大家都有朝氣......小朋友有返啲傳統，有返啲新年嘅感覺。」

人生第一次到郊外露營的大學生陳同學大讚今次的露營體驗，「天氣都好舒服，整體感覺都唔錯」，並表示將來會再找機會與友人往其他營地露營。現正就讀大學四年級的他希望在畢業後成功就業，亦想疫情可盡快消退，「依家個日出咁靚啦，希望香港都可以有一片光明，疫情快啲過去。」

記者完成營地採訪、在中午坐的士由白腊灣返回西貢時，發現有大批市民乘坐的士由西貢市中心前往區內如東壩和西壩等郊遊熱點，狹窄的萬宜路更一度出現對頭車爭路的場面。在中午約12時，位於西貢麥當勞對出的綠色的士站有近40人排隊，但未見有的士埋站。有的士司機指今日的遊人遠比昨日為多，預期年假期間會繼續出現「人等車」的情況。

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