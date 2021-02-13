今早10時許，黃大仙橫頭磡邨宏業樓有居民報案，指於上址一平台發現貓隻屍體。警員接報到場，經初步調查，相信貓隻由上址一走廊墮下。其後，警方拘捕一名20歲姓陳男住戶，涉嫌殘酷對待動物，案件交黃大仙警區刑事調查隊第三隊調查。據悉，男住戶因疏忽未有關好窗戶，令貓隻墮樓。

愛協表示，今早接獲警方通知後，愛協督察已到場了解。現案件交警方調查，愛協督察將貓屍帶回愛協九龍中心並暫時保管，隨後會送往漁護署化驗所化驗。

這是宏業樓近三星期內第二宗高空墮貓案件。上月22日凌晨一時，警方接獲上址一名女子報案，指其飼養貓隻從高空墮下至簷篷。其後貓隻證實死亡，警方當時調查後，相信案件無可疑。

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