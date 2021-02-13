尖沙嘴美麗都大廈及華源大廈群組爆發群組感染，涉兩宗確診及兩宗初步確診，部份患者持「行街紙」，或涉逾期逗留。《蘋果》晚上前往兩座大廈視察，大廈外均已張貼疫情通告，提醒留意，至於居民商戶出入如常。有保安和居民受訪時，均不約而同表示兩座大廈品流相對複雜。

美麗都大廈

美麗都大廈昨日已被納入強檢，截至目前有一宗確診及兩宗初步確診，其中有報道指兩名初步確診者持「行街紙」。保安陳先生在大廈工作5年多，接受訪問時坦言不太清楚，指保安無權過問住戶情況，但聽聞過持「行街紙」兩人分別來自菲律賓和阿聯酋。保安指，大廈內商戶多數是賓館、裁縫和打金，未見有色情行業。

陳先生又提到進出大廈人士品流比較複雜，本地人、南亞人、非裔人等都有。他又提到，部份進入大廈人士衞生意識較差，他曾試過提醒這些人戴好口罩，惟對方「呢頭話整返上去，轉過頭又除返落嚟」。不過，陳先生指不太擔心大廈爆疫，「有乜嘢好擔心啫，日日都要係咁住啲人啦，自己注意啲就得啦」。

另外，有大廈住客都提到大廈品流複雜。其中一名不願上鏡的住客指，大廈內有賓館是完全不會向住客索取身份證明文件，「畀錢就畀你住」。

另一名住客戴小姐受訪也表示，大廈衞生尚可，未見有色情行業，惟不少外地人出入，品流複雜，「一個女仔住會危險啲」。戴小姐稱，自己今早接獲業主通知大廈爆疫，坦言「擔心都無用」，只能自己做好防疫措施，例如戴好口罩、出入用消毒液噴全身、一回家便沖涼等。

華源大廈

至於華源大廈方面，衞生署今日在疫情記者會上，指有C座一名女子確診，為美麗都疫情相關個案。大廈管理處已在電梯大堂當眼處張貼通告，指法團已消毒4部升降機及加強清潔各層，同時提醒住客將要接受強檢，呼籲各住客要留意進一步消息。

有華源大廈居民直言日常出入大廈的陌生人較多，衞生環境亦差，擔心造成播毒。其中住客鄭小姐稱：「平時都好多陌生人出入大廈，包括南亞裔人士，都認唔到出入嘅人係咪居民，有時佢哋衞生都麻麻地，唔係個個戴口罩。」鄭小姐直言自己會做好衞生措施，「搭完升降機都會消毒雙手」，但因大廈陌生人多加上劏房太多，衞生環境欠佳，「有時後樓梯都有人小便，行過有尿味，擔心（播毒）都無辦法！」

另一住客周先生同樣指「好多人出入，見南亞裔同長者比較多，送外賣又有，有時保安都會貼通告話有陌生人喺樓梯徘徊。」他直言不知道大廈有確診者，但認為若再有「行街紙」人士染疫，對居民而言是一大威脅。

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